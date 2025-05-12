Экономист назвал 8 продуктов, которые подешевеют в 2025 году

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с aif.ru назвал восемь продуктов, по которым есть высокие шансы на снижение цен в 2025 году. Эксперт уточнил, что темпы снижения будут разными.
Самое большое снижение, по словам эксперта, ожидается от цен на картофель. К осени они могут упасть в 1,5−2,5 раза.
«Такой размах обусловлен большой зависимостью от урожая. Если урожай будет шикарным, то тогда и цены упадут серьёзно, в этом я не сомневаюсь. При этом процесс снижения цен будет постепенным и он должен начаться уже в ближайшее время», — объяснил Балынин.
Эксперт обратил внимание на то, что сейчас в магазинах продается, преимущественно, импортный картофель.
«Конечно, он дороже, но и здесь есть нюансы. Так, за рубежом уже увеличивается объём урожая, расширяется его ассортимент, усиливается конкуренция, поэтому иностранные поставщики в течение 2−3 недель также начнут снижать цены на него и это будет заметно в течение месяца и на ценах в российских магазинах. Летом начнёт поступать на прилавки отечественный картофель, это станет дополнительным фактором постепенного снижения цен», — уточнил экономист.
Кроме того, в зависимости от урожая, как отметил Балынин, к осени может ожидаться снижение цен на свеклу и капусту — на 20−30%, лук — на 25−40%.
«Высоки шансы на значительные темпы снижения цен на куриные яйца: они могут нас приятно удивить и составить 10−20% по итогам 2025 года. Также примерно на 5−7% в 2025 году могут подешеветь мясо кур и гречка: по ним удалось очень хорошо отладить производство и потребители в настоящее время обеспечены качественной продукцией по доступным ценам», — сообщил эксперт.
Экономист добавил, что на 3−5% в 2025 году может подешеветь и сливочное масло, так как в прошлом году наблюдалась ускоренно восходящая динамика цен на него.
Ранее стало известно, что Россия занимает второе место среди стран «Большой двадцатки» по дешевизне бензина, уступая только Саудовской Аравии.