Экономист назвал 8 продуктов, которые подешевеют в 2025 году

«Конечно, он дороже, но и здесь есть нюансы. Так, за рубежом уже увеличивается объём урожая, расширяется его ассортимент, усиливается конкуренция, поэтому иностранные поставщики в течение 2−3 недель также начнут снижать цены на него и это будет заметно в течение месяца и на ценах в российских магазинах. Летом начнёт поступать на прилавки отечественный картофель, это станет дополнительным фактором постепенного снижения цен», — уточнил экономист.