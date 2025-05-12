Стоимость биткоина поднялась до 105 тысяч долларов впервые с января

Мошенники пытаются нажиться на россиянах, продавая им валюту по завышенной цене, рассказали в МВД. Злоумышленники предлагают пользователям мессенджеров заниматься покупкой долларов по 84 рубля. Позже жертвы продают валюту по 92 рубля. В МВД предупредили, что с такой схемой лучше не связываться. Это может быть опасно. Кроме того, мошенники не думают о комиссиях и ограничениями вывода средств.