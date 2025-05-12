Стоимость биткоина поднялась до 105 тысяч долларов впервые с января

Стоимость биткоина впервые с конца января 2025 года поднялась до 105 тысяч долларов. Однако через несколько часов цена вновь уменьшилась. Этому свидетельствуют данные платформы Binance.
По данным на 05:50 12 мая, стоимость криптовалюты опустилась до 104,025 доллара. Однако всего полтора часа назад в ходе торговой сессии цена достигла 105,031 доллара. Позже рост сменился небольшим падением.
Мошенники пытаются нажиться на россиянах, продавая им валюту по завышенной цене, рассказали в МВД. Злоумышленники предлагают пользователям мессенджеров заниматься покупкой долларов по 84 рубля. Позже жертвы продают валюту по 92 рубля. В МВД предупредили, что с такой схемой лучше не связываться. Это может быть опасно. Кроме того, мошенники не думают о комиссиях и ограничениями вывода средств.