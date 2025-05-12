Цены в Крыму на борщевой набор выросли: почему и когда снизятся

«У нас изначально, когда мы в 2024 году подписали правительственное соглашение, этот перечень составлял уже более 30 позиций, хотя утвержденный — 24. Отдельные торговые сети еще до подписания предложили 50−60 позиций и на сегодняшний день расширили перечень до более чем 80 наименований. То есть сейчас в Республике Крым перечень социально значимых товаров является самым широким», — уточнил Гук.