Россия поставила новый рекорд по поставкам клубники из Китая

Россия стала основным импортером клубники из Китая.
В марте Россия установила рекорд по импорту клубники из Китая, увеличив закупки до 3,4 миллиона долларов. Об этом стало известно из данных китайской таможни.
«Китайские компании в марте экспортировали на российский рынок клубники на максимальные за все время 3,4 миллиона долларов», — передает данные таможни РИА Новости. Там добавили, что эта цифра вдвое превышает объем поставок в феврале и марте 2024 года.
Благодаря этому Россия стала главным импортером китайской клубники, обойдя Вьетнам, чьи закупки сократились до 2,5 миллиона долларов. В тройке лидеров также оказался Гонконг с объемом поставок 1,9 миллиона долларов, что на 50% больше по сравнению с предыдущими периодами. За первые три месяца 2025 года Россия приобрела клубнику на сумму 5,7 миллиона долларов, что является рекордом в истории двусторонней торговли. В итоге, на Россию пришлось чуть больше трети всех китайских поставок клубники, тогда как годом ранее этот показатель составлял всего четверть.