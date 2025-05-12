Россия поставила новый рекорд по поставкам клубники из Китая

Благодаря этому Россия стала главным импортером китайской клубники, обойдя Вьетнам, чьи закупки сократились до 2,5 миллиона долларов. В тройке лидеров также оказался Гонконг с объемом поставок 1,9 миллиона долларов, что на 50% больше по сравнению с предыдущими периодами. За первые три месяца 2025 года Россия приобрела клубнику на сумму 5,7 миллиона долларов, что является рекордом в истории двусторонней торговли. В итоге, на Россию пришлось чуть больше трети всех китайских поставок клубники, тогда как годом ранее этот показатель составлял всего четверть.