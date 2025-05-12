В Узбекистане официально стартовал сезон дынь

Первым регионом, где официально стартовал сбор урожая, стала Сурхандарьинская область, известная своим тёплым климатом и ранними сроками созревания сельхозпродукции. Благодаря благоприятной погоде и грамотному агротехническому подходу первые плоды уже отправились на прилавки. Об этом сообщил областной хокимият.
Так, в махалле «Нуртепа» Шерабадского района, на территории площадью 8 гектаров, принадлежащей фермерскому хозяйству «Йормат Ботиров», созрел ранний сорт дыни — «Дакара». Урожай был посажен 2 марта, а к началу мая уже дал первые результаты: фермеры собрали порядка 7−8 тонн продукции. Примечательно, что дыни выращены между рядами гранатовых деревьев, что позволяет максимально эффективно использовать землю.
Сегодня спелые и сочные дыни поступают на местные рынки, где уже пользуются высоким спросом. Параллельно стартовали и первые поставки на экспорт, что станет важным вкладом в агроэкономику региона.
Сезон только начинается — впереди у фермеров ещё много работы и, как надеются в регионе, щедрый урожай.