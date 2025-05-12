В Узбекистане официально стартовал сезон дынь

Так, в махалле «Нуртепа» Шерабадского района, на территории площадью 8 гектаров, принадлежащей фермерскому хозяйству «Йормат Ботиров», созрел ранний сорт дыни — «Дакара». Урожай был посажен 2 марта, а к началу мая уже дал первые результаты: фермеры собрали порядка 7−8 тонн продукции. Примечательно, что дыни выращены между рядами гранатовых деревьев, что позволяет максимально эффективно использовать землю.