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Плата за капремонт в Татарстане: кто не обязан делать взносы, и кому полагается скидка

Собственники жилья в многоквартирных домах регулярно оплачивают квитанции на проведение капитального ремонта. В дальнейшем эти средства при необходимости расходуются на восстановление или замену устаревших общедомовых конструкций. Кто в Татарстане не обязан платить за капремонт, а также какие жильцы могут рассчитывать на скидку — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Программа капитального ремонта.

Ремонтные работы в многоквартирных домах бывают двух типов: текущий и капитальный. Текущий ремонт проводится регулярно и оплачивается за счет ежемесячных платежей, поступающих через квитанции управляющей организации, ТСЖ или ТСН. Такие работы направлены на поддержание отдельных элементов здания в рабочем состоянии, включая обслуживание оборудования. Капитальный ремонт, в отличие от текущего, предполагает полную замену или восстановление крупных систем и конструкций, например, всей кровли или инженерных коммуникаций, таких как водопровод и отопление.

Кто освобожден от взносов на капремонт в Татарстане.

Владельцы квартир в многоквартирных домах обязаны оплачивать капитальный ремонт, но для некоторых категорий граждан существуют исключения. За капремонт могут не платить:

— пенсионеры в возрасте от 80 лет и старше;

— собственники жилья в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу;

— жильцы зданий, включенных в программу реновации в рамках КРТ;

— владельцы квартир в домах, изымаемых для нужд государства или местных органов;

— Герои СССР, Герои РФ, Герои Труда, а также награжденные всеми степенями ордена Славы или Трудовой Славы.

Кто может получить скидку.

Отдельные группы граждан вправе оформить 50-процентную скидку на оплату капитального ремонта. Такая льгота предоставляется:

— людям в возрасте от 70 лет;

— пенсионерам, проживающим в семьях без трудоспособных граждан;

— гражданам с инвалидностью I и II групп;

— ветеранам войны и участникам боевых действий;

— пострадавшим от радиационных катастроф;

— семьям, где воспитываются дети с инвалидностью;

— участникам специальной военной операции и их близким.