Плата за капремонт в Татарстане: кто не обязан делать взносы, и кому полагается скидка

Программа капитального ремонта.
Ремонтные работы в многоквартирных домах бывают двух типов: текущий и капитальный. Текущий ремонт проводится регулярно и оплачивается за счет ежемесячных платежей, поступающих через квитанции управляющей организации, ТСЖ или ТСН. Такие работы направлены на поддержание отдельных элементов здания в рабочем состоянии, включая обслуживание оборудования. Капитальный ремонт, в отличие от текущего, предполагает полную замену или восстановление крупных систем и конструкций, например, всей кровли или инженерных коммуникаций, таких как водопровод и отопление.
Кто освобожден от взносов на капремонт в Татарстане.
Владельцы квартир в многоквартирных домах обязаны оплачивать капитальный ремонт, но для некоторых категорий граждан существуют исключения. За капремонт могут не платить:
— пенсионеры в возрасте от 80 лет и старше;
— собственники жилья в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу;
— жильцы зданий, включенных в программу реновации в рамках КРТ;
— владельцы квартир в домах, изымаемых для нужд государства или местных органов;
— Герои СССР, Герои РФ, Герои Труда, а также награжденные всеми степенями ордена Славы или Трудовой Славы.
Кто может получить скидку.
Отдельные группы граждан вправе оформить 50-процентную скидку на оплату капитального ремонта. Такая льгота предоставляется:
— людям в возрасте от 70 лет;
— пенсионерам, проживающим в семьях без трудоспособных граждан;
— гражданам с инвалидностью I и II групп;
— ветеранам войны и участникам боевых действий;
— пострадавшим от радиационных катастроф;
— семьям, где воспитываются дети с инвалидностью;
— участникам специальной военной операции и их близким.