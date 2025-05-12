Плата за капремонт в Татарстане: кто не обязан делать взносы, и кому полагается скидка

Ремонтные работы в многоквартирных домах бывают двух типов: текущий и капитальный. Текущий ремонт проводится регулярно и оплачивается за счет ежемесячных платежей, поступающих через квитанции управляющей организации, ТСЖ или ТСН. Такие работы направлены на поддержание отдельных элементов здания в рабочем состоянии, включая обслуживание оборудования. Капитальный ремонт, в отличие от текущего, предполагает полную замену или восстановление крупных систем и конструкций, например, всей кровли или инженерных коммуникаций, таких как водопровод и отопление.