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В Казахстане определили поставщиков электроэнергии

Министр энергетики РК приказом от 8 мая 2025 года определил гарантирующих поставщиков электрической энергии, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В перечень вошли 20 компаний в каждом регионе страны:

  • АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания».
  • ТОО «Энергосистема» (Актюбинская область).
  • ТОО «Атырау Жарык».
  • АО «Алатау Жарық Компаниясы» (Алматинская область).
  • АО «Объединенная ЭнергоСервисная Компания» (Восточно-Казахстанская область).
  • ТОО «Жамбылские электрические сети».
  • ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания».
  • ТОО «Қараганды Жарық».
  • ТОО «ЭПК-forfait».
  • АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания».
  • АО «Мангистауская региональная электросетевая компания».
  • АО «Павлодарская распределительная электросетевая компания».
  • АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания».
  • ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» (Туркестанская область).
  • АО «Объединенная ЭнергоСервисная Компания» (область Абай).
  • АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания».
  • АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания».
  • АО «Астана Региональная электросетевая компания».
  • АО «Алатау Жарық Компаниясы» (Алматы).
  • ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» (Шымкент).

Приказ вступает в силу со дня его подписания.