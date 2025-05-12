В Казахстане определили поставщиков электроэнергии

В перечень вошли 20 компаний в каждом регионе страны:
- АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания».
- ТОО «Энергосистема» (Актюбинская область).
- ТОО «Атырау Жарык».
- АО «Алатау Жарық Компаниясы» (Алматинская область).
- АО «Объединенная ЭнергоСервисная Компания» (Восточно-Казахстанская область).
- ТОО «Жамбылские электрические сети».
- ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания».
- ТОО «Қараганды Жарық».
- ТОО «ЭПК-forfait».
- АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания».
- АО «Мангистауская региональная электросетевая компания».
- АО «Павлодарская распределительная электросетевая компания».
- АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания».
- ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» (Туркестанская область).
- АО «Объединенная ЭнергоСервисная Компания» (область Абай).
- АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания».
- АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания».
- АО «Астана Региональная электросетевая компания».
- АО «Алатау Жарық Компаниясы» (Алматы).
- ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» (Шымкент).
Приказ вступает в силу со дня его подписания.