За январь-апрель рост ВВП Казахстана составил 6%

Ранее сообщалось, что Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП Казахстана в 2025 году на 4,5%, в 2026 году — на 3,6%. В январском докладе ВБ прогнозировал рост экономики республики на уровне 4,7% в 2025 году и на 3,5% — в 2026 году. Таким образом, ВБ ухудшил прогноз роста ВВП Казахстана на 2025 год, на 2026-й улучшил. В 2024 году, согласно оценке ВБ, рост ВВП страны составил 4,8%, замедлившись по сравнению с 5,1% в 2023 году.