Строительство кольцевой линии метро начнется в Минске в 2026 году

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Строительство четвертой кольцевой линии метрополитена Минска будет начато в следующем году, соответствующее решение уже принято руководством Мингорисполкома, сообщил главный инженер предприятия «Столичный транспорт и связь» Андрей Илларионов.
По его словам, значительная часть кольцевой трассы метрополитена пройдет под улицами второго транспортного кольца.
«Она (кольцевая трасса — Sputnik) будет состоять из 17 станций, шесть из которых образуют пересадочные узлы со станциями остальных трех линий, а также из одного или двух электродепо», — сообщил главный инженер предприятия, его слова приводит агентство «Минск-Новости».
Вместе с тем, как отметил Илларионов, уже нужно прорабатывать вопросы создания вокруг новых станций метро транспортных хабов, пересадочных узлов с необходимой инфраструктурой. Это необходимо, чтобы подвозить жителей спальных районов к станциям метро наземным общественным транспортом.
В частности, рядом с выходом со станций метро нужно будет установить и организовать остановки общественного транспорта и разворотные кольца.
Илларионов проинформировал, что эти новые узлы планируется обустраивать по принципу «сухих ног» — то есть будут обустроены специальные остановочные навесы, которые будут совмещены с входными группами станций метро.