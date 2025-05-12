Строительство кольцевой линии метро начнется в Минске в 2026 году

«Она (кольцевая трасса — Sputnik) будет состоять из 17 станций, шесть из которых образуют пересадочные узлы со станциями остальных трех линий, а также из одного или двух электродепо», — сообщил главный инженер предприятия, его слова приводит агентство «Минск-Новости».