Рынок на Второй Речке во Владивостоке демонтируют — сносу подлежат 17 объектов

Рынок на Второй Речке демонтируют. Работы начались несколько дней назад. В планах администрации создать здесь большой транспортно-пересадочный узел, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии Владивостока.
В районе Русской, 2а торговые павильоны пока самостоятельно убирают торговцы. Со следующей недели работы начнет бригада по демонтажу муниципальной службы «Содержание городских территорий».
Сносу подлежат торговые павильоны, парикмахерская и палатка общепита. Всего будет демонтировано 17 объектов.
Напомним, ремонтные работы на виадуке в районе остановки общественного транспорта «Парк Победы» во Владивостоке стартовали в среду, 7 мая. Подрядчик постарается выполнить работы раньше установленного срока и открыть обновлённый переход меньше чем через месяц. А пока горожане могут воспользоваться альтернативным переходом.