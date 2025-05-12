Рынок на Второй Речке во Владивостоке демонтируют — сносу подлежат 17 объектов

Напомним, ремонтные работы на виадуке в районе остановки общественного транспорта «Парк Победы» во Владивостоке стартовали в среду, 7 мая. Подрядчик постарается выполнить работы раньше установленного срока и открыть обновлённый переход меньше чем через месяц. А пока горожане могут воспользоваться альтернативным переходом.