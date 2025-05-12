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Рынок на Второй Речке во Владивостоке демонтируют — сносу подлежат 17 объектов

В планах администрации создать здесь большой транспортно-пересадочный узел.

Источник: PrimaMedia.ru

Рынок на Второй Речке демонтируют. Работы начались несколько дней назад. В планах администрации создать здесь большой транспортно-пересадочный узел, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии Владивостока.

В районе Русской, 2а торговые павильоны пока самостоятельно убирают торговцы. Со следующей недели работы начнет бригада по демонтажу муниципальной службы «Содержание городских территорий».

Сносу подлежат торговые павильоны, парикмахерская и палатка общепита. Всего будет демонтировано 17 объектов.

Напомним, ремонтные работы на виадуке в районе остановки общественного транспорта «Парк Победы» во Владивостоке стартовали в среду, 7 мая. Подрядчик постарается выполнить работы раньше установленного срока и открыть обновлённый переход меньше чем через месяц. А пока горожане могут воспользоваться альтернативным переходом.