Реформа для риелторов: как меняются правила игры в Беларуси

Иногда агентства навязывали клиенту и страхование сделки, а это дополнительные траты: и для продавца, и для покупателя. Этот вопрос снят не так давно, уже до принятия закона. Указ № 108 от 18 марта 2025 года гласит, что это обязательное страхование, но страховку покупает не клиент. Риелторская организация должна застраховать сделку. При этом защищаются интересы как продавца, так и покупателя.