ЕАБР объяснил рост золотовалютных резервов Беларуси

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Золотовалютные резервы Беларуси увеличились за апреле текущего года на 872,7 миллионов долларов и составили 10 942,3 миллионов долларов на 1 мая 2025-го, обновив исторический максимум, сообщили эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) в очередном обзоре.
«Достижение рекордного уровня обеспечено в первую очередь увеличением резервов в иностранной валюте на 513,2 миллионов долларов, на фоне роста предложения валюты на внутреннем рынке», — отметили аналитики банка.
По мнению специалистов ЕАБР, рост стоимости золота на 326,3 миллионов долларов в составе резервов за счет роста цен на него на 6% за месяц также стал значимым фактором роста ЗВР.
С начала этого года золотовалютные резервы республики увеличились на 2 019,7 миллионов долларов, или более чем на 22%.
Новый рекорд.
По последним данным Нацбанка Беларуси, общая сумма ЗВР выросла к 1 апреля примерно на 8,7%, и это новый исторический рекорд. Такого объема международных резервных активов у страны не было, что следует из статистики, которая ведется с 2003 года.
По данным Нацбанка на 1 мая, выросла стоимость монетарного золота в составе ЗВР, а также активы в иностранной валюте. При этом резервы с начала года еще ни разу не уменьшались, а только растут.