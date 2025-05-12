Часть урожая сахарной свеклы в России уничтожена: названа причина

Из-за апрельских и майских заморозков в России погибло 12 процентов урожая сахарной свеклы в России. Об этом со ссылкой на представителей Союза сахаропроизводителей РФ (Союзроссахар) сообщает сайт «Известия».
Как отметил Андрей Бородин, председатель правления Союза, из более миллиона посеянных гектаров сахарной свеклы холода навредили 120 тысячам гектаров. Эти объемы придется пересеивать. Сильнее всего пострадали посевы в Белгородской и Липецкой, а также в Курской областях.
Более того, из-за низких температур появился риск потерять около половины урожая абрикосов, черешни, персиков и слив на Ставрополье. Садоводы Краснодарского края и Крыма уже сообщили о риске потери 15 и 40 процентов урожая, соответственно.
«У нас выжила только поздняя груша, айва и яблоня, а все остальное — абрикосы, сливы, черешня, инжир — померзло. Конечно, везде ситуация разная в зависимости от района, его расположения», — заявил фермер из Краснодарского края Николай Маслов.
Однако итоги заморозков подводить еще рано — похолодание в российских регионах продолжается.
Ранее KP.RU писал, что долгожданное потепление после череды заморозков ожидается в скором времени в Москве.
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