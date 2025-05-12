Часть урожая сахарной свеклы в России уничтожена: названа причина

«У нас выжила только поздняя груша, айва и яблоня, а все остальное — абрикосы, сливы, черешня, инжир — померзло. Конечно, везде ситуация разная в зависимости от района, его расположения», — заявил фермер из Краснодарского края Николай Маслов.