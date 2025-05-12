«ДСК Трансстрой» выиграл миллиардный контракт на ремонт дорог в Самаре

Самарский департамент городского хозяйства и экологии выбрал компанию, которая займется ремонтом городских дорог в нынешнем году.
Речь идет о двух крупных контрактах общей суммой свыше одного миллиарда рублей (540 миллионов 770 тысяч рублей и 547 миллионов 2 тысячи рублей), согласно сведениям портала «Волга Ньюс».
Конкретное число улиц и магистралей, подлежащих ремонту, пока неизвестно.
Несмотря на участие пяти и шести (соответственно) различных организаций в тендере, обе сделки выиграл подрядчик ООО «ДСК Трансстрой», подав предложение, соответствующее верхней границе стоимости каждого контракта.
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