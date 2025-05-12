В Самарской области наблюдают нехватку кадров в медицине

В Самарской области местным жителям представили анализ рынка труда в мае. За последний месяц конкуренция за вакансию составила 5,7, об этом сообщили в сервисе hh.ru.
— Наиболее сильный дефицит кадров наблюдается в сферах «Медицина» и «Фармацевтика». Количество соискателей уменьшилось на 6%, а число предложений выросло на 3%. При этом средняя зарплата в сфере составила 60 тысяч рублей, — отметили в сообщении.
Кроме того, кадров не хватает и в «Розничной торговле». Конкуренция составила 2 резюме на одну вакансию. Ее уровень снизился на 0,2 пункта, на что повлияло снижение количества резюме на 6%.