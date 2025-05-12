В Самарской области наблюдают нехватку кадров в медицине

— Наиболее сильный дефицит кадров наблюдается в сферах «Медицина» и «Фармацевтика». Количество соискателей уменьшилось на 6%, а число предложений выросло на 3%. При этом средняя зарплата в сфере составила 60 тысяч рублей, — отметили в сообщении.