Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области наблюдают нехватку кадров в медицине

В Самарской области проанализировали рынок труда в мае.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местным жителям представили анализ рынка труда в мае. За последний месяц конкуренция за вакансию составила 5,7, об этом сообщили в сервисе hh.ru.

— Наиболее сильный дефицит кадров наблюдается в сферах «Медицина» и «Фармацевтика». Количество соискателей уменьшилось на 6%, а число предложений выросло на 3%. При этом средняя зарплата в сфере составила 60 тысяч рублей, — отметили в сообщении.

Кроме того, кадров не хватает и в «Розничной торговле». Конкуренция составила 2 резюме на одну вакансию. Ее уровень снизился на 0,2 пункта, на что повлияло снижение количества резюме на 6%.