Верю и не верю: что будет с рублем после майских праздников

На 26% укрепился рубль к доллару с начала года. Идентично и с другими валютами. Даже регулятор изменил прогноз по курсу на значение в 94,3 за доллар против сентябрьской 96,5.
Однако прогнозы экспертов и бизнеса не так оптимистичны. В частности, Олег Дерипаска в своем телеграм-канале писал, что рубль может упасть до 125 за доллар, если нефть продолжит падать и достигнет 45 долларов за баррель Brent.
Как считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, сильный рубль сейчас поддерживается сезонными факторами и указом о продаже валютной выручки экспортерами.
В перспективе же валюту может подкосить инфляция. Сейчас инфляция по прогнозам составляет 7−8% в 2025 году, что подрывает покупательную способность рубля. Кроме того, ЦБ должен снизить ключевую ставку в течение года — это приведет к оттоку капитала.
Наконец, как говорит аналитик в комментарии «Прайм», расходы государства составят 42,298 триллиона рублей до конца года — это существенно выше текущих. Это также влечет риск ослабления национальной валюты.