Верю и не верю: что будет с рублем после майских праздников

В перспективе же валюту может подкосить инфляция. Сейчас инфляция по прогнозам составляет 7−8% в 2025 году, что подрывает покупательную способность рубля. Кроме того, ЦБ должен снизить ключевую ставку в течение года — это приведет к оттоку капитала.