Стало известно, в каких сферах в Самарской области не хватает специалистов

Аналитики проанализировали рынок труда в регионе и выяснили, какие отрасли столкнулись с дефицитом кадров.
По итогам апреля конкуренция на одну вакансию в губернии составила 5,7 резюме на предложение о трудоустройстве. Это умеренный уровень. Однако в некоторых сферах проблема нехватки сотрудников ощущается сильнее.
«Наиболее сильный дефицит людей наблюдается в областях медицины и фармацевтики», — уточнили представители hh.ru.
Там на одну вакансию приходится 1,9 резюме (падение на 0,2 пункта за месяц). Норма — от 4 до 7,9. На 3% сократилось число резюме, но на 3% выросло количество предложений. А средняя зарплата составляет 60 тыс. рублей — уменьшилась на 0,7%.
Есть проблемы и в розничной торговле.
«По итогам апреля конкуренция составила два резюме на вакансию. Снизилась на 0,2 пункта, как и количество резюме (на 6%). Но на 2% выросло число вакансий. Предлагаемая заработная плата прибавила 4,8% за месяц и составила 47,5 тыс. рублей», — добавили аналитики.
Добавили: средняя предлагаемая зарплата в губернии в целом сейчас равна 62,6 тыс. рублей.
Ранее сообщали, что в Самарской области главбухи получают больше, чем в среднем по России.
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