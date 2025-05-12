Стало известно, в каких сферах в Самарской области не хватает специалистов

Там на одну вакансию приходится 1,9 резюме (падение на 0,2 пункта за месяц). Норма — от 4 до 7,9. На 3% сократилось число резюме, но на 3% выросло количество предложений. А средняя зарплата составляет 60 тыс. рублей — уменьшилась на 0,7%.