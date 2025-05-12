Цена на популярные овощи растет с рекордной скоростью в Свердловской области

Опрошенные ЕАН аграрии рассказали, что на текущих отметках рост цен на овощи пока затормозится. Но сбивать стоимость за счет резкого увеличения объема будущего урожая сельхозпредприятия не планируют. Так, фермер Михаил Шкляр из Сысертского района отметил, что у его коллег в целом падает интерес к производству овощей. Во-первых, сама отрасль растениеводства сильно зарегулирована. Во-вторых, при распределении господдержки приоритет получают крупные сельхозпредприятия.