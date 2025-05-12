Цена на популярные овощи растет с рекордной скоростью в Свердловской области

В Свердловской области за минувшую неделю ощутимо подорожали овощи, традиционно входящие в «борщевой набор». Это следует из данных Свердловскстата.
За минувшую неделю лидером по уровню роста цен стал репчатый лук. Этот продукт подорожал на 18%. Цена на полке составила 68,6 рубля за кг.
Быстрыми темпами на прошлой неделе дорожала свекла (+13% к позапрошлой неделе, до 73 рублей/кг). Капуста подорожала на 8,6%, до 76 рублей/кг. Зато снизились темпы роста на картофель. Он подорожал на 6% за минувшую неделю, до 83 рублей/кг.
Опрошенные ЕАН аграрии рассказали, что на текущих отметках рост цен на овощи пока затормозится. Но сбивать стоимость за счет резкого увеличения объема будущего урожая сельхозпредприятия не планируют. Так, фермер Михаил Шкляр из Сысертского района отметил, что у его коллег в целом падает интерес к производству овощей. Во-первых, сама отрасль растениеводства сильно зарегулирована. Во-вторых, при распределении господдержки приоритет получают крупные сельхозпредприятия.