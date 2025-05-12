Новые тарифы на поливную воду разрабатывают в Казахстане

По его словам, существенную роль в стимулировании экономного использования воды играет тарифная политика.
«С учетом этого сегодня нами ведется разработка новой методики формирования тарифов, которая будет предусматривать дифференциацию тарифа в зависимости от вида культур, объемов потребления воды и наличия водосберегающих технологий. Вместе с тем, согласно поручения главы государства о совершенствовании тарифной политики по услугам поливной воды, в наше министерство от Министерства национальной экономики переданы функции тарифного регулятора по поливной воде», — сказал Нуржан Нуржигитов.
Министр подчеркнул, что в этих же целях совместно с Министерством национальной экономики введены дифференцированные тарифы на питьевую воду, основанные на принципе «меньше потребляешь — меньше платишь».
«По предварительным данным, внедрение дифференцированных тарифов в шести регионах позволило ежемесячно экономить в среднем 1,6 млн кубометров воды. Полученные средства, порядка 900 млн тенге, будут направлены на обновление сетей», — дополнил Нуржан Нуржигитов.