Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 700 тысяч свердловчан перешли на электронные трудовые книжки

Электронный формат исключает риск потери работником сведений о своём трудовом стаже.

С момента введения электронной трудовой книжки в 2020 году свыше 734 тысяч работников Свердловской области перешли на цифровой формат учёта сведений о своей трудовой деятельности.

Электронная трудовая книжка сохраняет весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой: место работы; даты приёма, увольнения, перевода на другую работу; должность; профессия; специальность; квалификация; структурное подразделение и т. д. Электронный формат исключает риск потери работником сведений о своём трудовом стаже. Даже в случае ликвидации работодателя сотрудник может запросить в отделении Соцфонда России по Свердловской области полные сведения о своей трудовой деятельности.

Сведения из электронной трудовой книжки можно получить дистанционно в личном кабинете на портале госуслуг. За бумажной выпиской можно обратиться в ближайшую клиентскую службу фонда или в МФЦ.

Если работник сделал выбор в пользу ведения трудовой книжки в бумажном формате, то он может в любой момент перейти на электронную версию, подав соответствующее заявление по месту работы или при трудоустройстве. После получения такого заявления работодатель обязан выдать работнику бумажную трудовую, сделав в ней соответствующую запись. Переход на электронные трудовые книжки является добровольным и осуществляется только по заявлению.

Для тех, кто впервые устроился на работу с 2021 года, бумажная трудовая книжка не оформляется — сведения о трудовой деятельности ведутся только в электронном виде.