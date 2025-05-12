Более 700 тысяч свердловчан перешли на электронные трудовые книжки

Если работник сделал выбор в пользу ведения трудовой книжки в бумажном формате, то он может в любой момент перейти на электронную версию, подав соответствующее заявление по месту работы или при трудоустройстве. После получения такого заявления работодатель обязан выдать работнику бумажную трудовую, сделав в ней соответствующую запись. Переход на электронные трудовые книжки является добровольным и осуществляется только по заявлению.