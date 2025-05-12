Более 700 тысяч свердловчан перешли на электронные трудовые книжки

С момента введения электронной трудовой книжки в 2020 году свыше 734 тысяч работников Свердловской области перешли на цифровой формат учёта сведений о своей трудовой деятельности.
Электронная трудовая книжка сохраняет весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой: место работы; даты приёма, увольнения, перевода на другую работу; должность; профессия; специальность; квалификация; структурное подразделение
Сведения из электронной трудовой книжки можно получить дистанционно в личном кабинете на портале госуслуг. За бумажной выпиской можно обратиться в ближайшую клиентскую службу фонда или в МФЦ.
Если работник сделал выбор в пользу ведения трудовой книжки в бумажном формате, то он может в любой момент перейти на электронную версию, подав соответствующее заявление по месту работы или при трудоустройстве. После получения такого заявления работодатель обязан выдать работнику бумажную трудовую, сделав в ней соответствующую запись. Переход на электронные трудовые книжки является добровольным и осуществляется только по заявлению.
Для тех, кто впервые устроился на работу с 2021 года, бумажная трудовая книжка не оформляется — сведения о трудовой деятельности ведутся только в электронном виде.