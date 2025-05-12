В Казахстане может сократиться объем кредитования — анализ финансистов

Согласно данным, за январь-март текущего года банки выдали новые кредиты на сумму 8,4 трлн тенге, что на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом рост кредитования наблюдается как в корпоративном, так и в розничном сегментах, несмотря на продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики.