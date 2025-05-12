Во Владивостоке сносят «вьетнамский» рынок на Второй Речке у Автовокзала

В столице Приморья в районе здания по адресу Русская, 2а уже несколько дней продолжается демонтаж торговых павильонов. Об этом сообщил официальный Telegram-канал администрации Владивостока.
Сообщается, что пока ещё торговцы самостоятельно разбирают свои торговые объекты, но уже на следующей неделе к работам присоединится бригада муниципальной службы «Содержание городских территорий» мэрии.
Под снос попадают 17 объектов — торговые павильоны, парикмахерская и точка общепита. На месте демонтируемых сооружений планируется создать современный и комфортный транспортно-пересадочный узел, который улучшит инфраструктуру и удобство передвижения в этом районе города.
Как заверяют городские власти, эти изменения направлены на обновление городской среды и повышение качества транспортного обслуживания жителей и гостей Владивостока.