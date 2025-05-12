Волгоградцам рассказали, когда их зарплаты достигнут 100 тыс. рублей

Специалисты РИА Рейтинг из года в год анализируют динамику зарплат в российских регионах. На основе данных Росстата специалисты анализируют, как быстро растут зарплаты, и когда хотя бы половина работоспособного населения будет получать на карточку от своего работодателя 100 и более тысяч за отработанный месяц. По динамике заработной платы Волгоградская область заняла 55 место. По оценкам исследователей, более 50% работников в регионе станут получать по 100 тысяч и более только через 5,8 лет, у 75% работающих зарплата достигнет 100 тысяч через 8,8 лет.