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В Самарской области в 2025 году зарплаты выросли на 13,6%

Средняя зарплата в Самарской области увеличилась до 68 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Самарской области выросли зарплаты. Об этом говорится в докладе Самарастата. По данным ведомства, в феврале текущего года рост, по сравнению с февралем 2024 года, составил 13,6%. А за январь-февраль динамика и вовсе впечатляет — 16%.

— Средняя зарплата в Самарской области в январе и феврале 2025 года превысила 68 тысяч рублей, — следует из отчета Самарастата.

В январе 2024 года по отношению к предыдущему периоду рост средних зарплат составил 21,7%, а в феврале 2024 года — 19,8%.

Самые высокие средние зарплаты у тех, кто занимается финансовой и страховой деятельностью — более 103 тысяч рублей. Специалисты в сфере добычи полезных ископаемых, а также в области защиты и связи, в среднем получают по 94 тысячи рублей. Самые скромные зарплат в Самарской области у тех, кто занимается административной и сопутствующей деятельностью — чуть больше 43 тысяч рублей.