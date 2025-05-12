В Самарской области в 2025 году зарплаты выросли на 13,6%

Самые высокие средние зарплаты у тех, кто занимается финансовой и страховой деятельностью — более 103 тысяч рублей. Специалисты в сфере добычи полезных ископаемых, а также в области защиты и связи, в среднем получают по 94 тысячи рублей. Самые скромные зарплат в Самарской области у тех, кто занимается административной и сопутствующей деятельностью — чуть больше 43 тысяч рублей.