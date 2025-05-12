В Самарской области в 2025 году зарплаты выросли на 13,6%

В 2025 году в Самарской области выросли зарплаты. Об этом говорится в докладе Самарастата. По данным ведомства, в феврале текущего года рост, по сравнению с февралем 2024 года, составил 13,6%. А за январь-февраль динамика и вовсе впечатляет — 16%.
— Средняя зарплата в Самарской области в январе и феврале 2025 года превысила 68 тысяч рублей, — следует из отчета Самарастата.
В январе 2024 года по отношению к предыдущему периоду рост средних зарплат составил 21,7%, а в феврале 2024 года — 19,8%.
Самые высокие средние зарплаты у тех, кто занимается финансовой и страховой деятельностью — более 103 тысяч рублей. Специалисты в сфере добычи полезных ископаемых, а также в области защиты и связи, в среднем получают по 94 тысячи рублей. Самые скромные зарплат в Самарской области у тех, кто занимается административной и сопутствующей деятельностью — чуть больше 43 тысяч рублей.