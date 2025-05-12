Средняя зарплата снова снизилась в Казахстане

Средняя зарплата — это общий показатель. Он определяется путем деления общей суммы всех зарплат, которые получили работники страны в отчетном периоде, на их фактическую численность и количество месяцев во взятом промежутке времени.
В фонд оплаты труда, помимо должностных окладов, также входят доплаты, надбавки, премии и иные выплаты стимулирующего и компенсирующего характера до удержания индивидуального подоходного налога и обязательных взносов.
К слову, с премиальными и праздничными выплатами как раз мог быть связан резкий рост средней зарплаты в четвертом квартале 2024 года до 434 982 тенге.
А фактическая численность работников не включает в себя лиц, имеющих формальное прикрепление к работе, например, находящихся в декретном отпуске. Также наиболее свежие данные о средней зарплате не включают работников малых предприятий занимающихся предпринимательской деятельностью.
Такую информацию за первый квартал 2025 года и опубликовало Бюро национальной статистики (БНС).
Количество работников и фонд оплаты труда
Фактическая численность работников, кроме сотрудников малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, в первые три месяца текущего года составила 3 799 008 человек.
Общая сумма, которую они получили в качестве оплаты труда до вычета налога и социальных платежей составила 4 822 452 847 700 тенге. То есть в среднем на одного работника — 423 133 тенге в месяц.
По сравнению с четвертым кварталом 2024 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника снова снизилась — на 2,7%. Напомним, что она уменьшалась и в третьем квартале, приходящемся на сезон отпусков.
Отметим, что в статистику входят как высокооплачиваемые сотрудники, так и получающие минимальную зарплату. Поэтому указанная цифра не касается каждого.
Если у отдельного казахстанского работника зарплата более низкая, значит, он зарабатывает меньше среднего по стране показателя. И наоборот. То есть это некий ориентир в области доходов.
Среднемесячная номинальная заработная плата также может отличаться в зависимости от видов экономической деятельности и регионов страны.
В каком регионе самая высокая средняя зарплата
Выше всего этот показатель в Атырауской области — 634 234 тенге. В тройку лидеров также входят Мангистауская область (621 320 тенге) и область Ұлытау (599 046 тенге).
И только за ними идут Астана и Алматы, где среднемесячная номинальная заработная плата составляет 563 309 тенге и 518 857 тенге соответственно. В Шымкенте — 321 408 тенге.
В тройку с самыми низкими показателями вошли Жамбылская (308 891 тенге) и Северо-Казахстанская (300 051 тенге) области, а также Жетісу (308 429 тенге).
К слову, во всех указанных регионах средняя зарплата за квартал снизилась. Кроме лидера — в Мангистауской области она выросли на 2,2%.
В какой сфере самая высокая средняя зарплата
В разрезе основных видов экономической деятельности страны выше всего среднемесячная номинальная заработная плата в сфере информации и связи — 859 822 тенге. На втором и третьем местах — финансовая и страховая деятельность (855 468 тенге), а также промышленность (624 428 тенге).
К слову, в промышленной сфере выделяется горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, где средняя зарплата в первом квартале 2025 года составила 981 362 тенге. В тройку основных видов деятельности, где самые низкие зарплаты, входят образование, где зарплата одного работника в среднем составляет 302 428 тенге, сфера искусства, развлечений и отдыха — 284 938 тенге, а также сельское, лесное и рыбное хозяйство — 248 937 тенге.
Снижение зарплат при этом также наблюдается в большинстве сфер. Из вышеуказанных они выросли только в промышленности — на 1%, а также в информации и связи — на 7,7%.
Помимо средней, в Казахстане также ежеквартально определяют размер медианной зарплаты. Она показывает, сколько зарабатывает казахстанец, находящийся в центре условного ряда работников, выстроенных по уровню зарплаты. То есть одна половина получает меньше указанной суммы, а другая — больше.
Например, в четвертом квартале 2024 года медианная зарплата в Казахстане, также без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, согласно данным БНС, составляла 308 717 тенге.
Также немного позже выходит статистика по средней зарплате с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. Например, в четвертом квартале 2024 года показатель был равен 421 322 тенге.