Средняя зарплата снова снизилась в Казахстане

К слову, в промышленной сфере выделяется горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, где средняя зарплата в первом квартале 2025 года составила 981 362 тенге. В тройку основных видов деятельности, где самые низкие зарплаты, входят образование, где зарплата одного работника в среднем составляет 302 428 тенге, сфера искусства, развлечений и отдыха — 284 938 тенге, а также сельское, лесное и рыбное хозяйство — 248 937 тенге.