В Красноярском крае завод оштрафовали на 500 тысяч рублей

В Красноярском крае оштрафовали организацию за совершение коррупционного правонарушения. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В 2023 году представитель ООО «Сибирский завод строительных материалов» передал директору частной образовательной организации в Красноярске 60 тысяч рублей за предоставление документов об образовании без фактического обучения работников.
За это транспортная прокуратура возбудила административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ.
Суд назначил штраф 500 тысяч рублей.
Ранее организатора питания в красноярской школе оштрафовали на 100 тысяч рублей.