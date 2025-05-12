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В Красноярском крае завод оштрафовали на 500 тысяч рублей

Представители завода передали образовательной организации 60 тысяч рублей за предоставление дипломов без обучения.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае оштрафовали организацию за совершение коррупционного правонарушения. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В 2023 году представитель ООО «Сибирский завод строительных материалов» передал директору частной образовательной организации в Красноярске 60 тысяч рублей за предоставление документов об образовании без фактического обучения работников.

За это транспортная прокуратура возбудила административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ.

Суд назначил штраф 500 тысяч рублей.

Ранее организатора питания в красноярской школе оштрафовали на 100 тысяч рублей.