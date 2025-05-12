Поезда с третьей полкой запретят в Казахстане

«Это нарушение, и мы приняли меры для того, чтобы не допустить такое нарушение. Это частными перевозчиками было допущено такое нарушение. Таких не будет. Все. Если конкретно ответить, то да. Есть другой вопрос. Несоблюдение стандарта. Трехполочные — это не соответствует стандарту. Это, еще раз повторяю, нарушение, которое было выявлено, и в отношении нарушителя была наложена определенная ответственность», — сказал Марат Карабаев.