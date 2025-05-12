В Омске решили снести «унаследованный» «Электрическим транспортом» автодром

Примечательно, что во второй половине 2024 года постройка стала предметом судебного разбирательства. Представители МП города Омска «Электрический транспорт» заявили требование к городскому департаменту имущественных отношений о закреплении за учреждением права хозяйственного ведения на объект. В документации суда прописано, что спорная постройка передана учреждению при реорганизации МП города Омска «Учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта», который юридически присоединили к «Электрическому транспорту» в конце 2020 года. В судебном решении объект именуется «автодромом». Решение об удовлетворении требования о с