В Омске решили снести «унаследованный» «Электрическим транспортом» автодром

В понедельник, 12 мая 2025 года, опубликовано постановление городской администрации о сносе недвижимого имущества МП города Омска «Электрический транспорт». Согласно документации, речь идет об одноэтажной нежилой постройке с пристроем по адресу Завертяева, 4 на Левобережье Омска.
Согласно документу, по итогам технического обследования здания, прошедшего в январе 2025 года, принято решение о его сносе, который должен быть осуществлен силами МП города Омска «Электрический транспорт», так как объект закреплен за ним на праве хозяйственного ведения. Точные сроки исполнения в постановлении не прописаны.
Примечательно, что во второй половине 2024 года постройка стала предметом судебного разбирательства. Представители МП города Омска «Электрический транспорт» заявили требование к городскому департаменту имущественных отношений о закреплении за учреждением права хозяйственного ведения на объект. В документации суда прописано, что спорная постройка передана учреждению при реорганизации МП города Омска «Учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта», который юридически присоединили к «Электрическому транспорту» в конце 2020 года. В судебном решении объект именуется «автодромом». Решение об удовлетворении требования о с