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С начала года в Красноярском крае нашли семь нелегальных финансовых компаний

Нелегальные кредиторы выдавали себя за ломбарды и комиссионные магазины.

Источник: Комсомольская правда

За первые четыре месяца 2025 года Банк России внес в предупредительный список семь компаний из Красноярского края, нелегально работающих на финансовом рынке. Кредиторы выдавали себя за ломбарды и комиссионные магазины.

— Некоторые комиссионные магазины также продолжали использовать в своих названиях слово «ломбард» и выдавали займы под залог имущества, не выполняя ломбардных правил, — добавили в красноярском отделении Банка России.

Финансовых пирамид, зарегистрированных в нашем регионе, в этом году пока не нашли. При этом специалисты предупреждают: риск столкнуться с ними сохраняется, так как деятельность таких нелегалов распространяется за пределами территории их регистрации.

Проверить участника финансового рынка можно на сайте Банка России или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Кроме того, существует список компаний-нелегалов.

Ранее мы писали, что инженер из Ачинского района после общения с аферистами потеряла 13 миллионов рублей.