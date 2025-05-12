С начала года в Красноярском крае нашли семь нелегальных финансовых компаний

За первые четыре месяца 2025 года Банк России внес в предупредительный список семь компаний из Красноярского края, нелегально работающих на финансовом рынке. Кредиторы выдавали себя за ломбарды и комиссионные магазины.
— Некоторые комиссионные магазины также продолжали использовать в своих названиях слово «ломбард» и выдавали займы под залог имущества, не выполняя ломбардных правил, — добавили в красноярском отделении Банка России.
Финансовых пирамид, зарегистрированных в нашем регионе, в этом году пока не нашли. При этом специалисты предупреждают: риск столкнуться с ними сохраняется, так как деятельность таких нелегалов распространяется за пределами территории их регистрации.
Проверить участника финансового рынка можно на сайте Банка России или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Кроме того, существует список компаний-нелегалов.
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