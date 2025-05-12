В Омске выставили на торги недостроенное здание у метромоста за 350 миллионов рублей

Торги запланированы на 30 мая.
Объект включает участок площадью более 1,18 тысячи квадратных метров и каркас здания с уровнем готовности 31 %. Он расположен неподалёку от торгового центра «Миллениум». Первоначально проект задумывался как гостиница высокого класса, но, как указано в документации, в будущем может быть перепрофилирован под офисное здание или отделение банка.
Среди преимуществ объекта, на которые обращают внимание организаторы торгов, — удобное расположение, развитая инфраструктура вокруг, близость к городским достопримечательностям, а также высокий трафик пешеходов и автомобилей. Кроме того, у здания есть возможность для обустройства парковки.
Начальная цена — 350 миллионов рублей. Шаг аукциона установлен в 300 тысяч.