В Омске выставили на торги недостроенное здание у метромоста за 350 миллионов рублей

Объект включает участок площадью более 1,18 тысячи квадратных метров и каркас здания с уровнем готовности 31 %. Он расположен неподалёку от торгового центра «Миллениум». Первоначально проект задумывался как гостиница высокого класса, но, как указано в документации, в будущем может быть перепрофилирован под офисное здание или отделение банка.