Годовая инфляция в Беларуси в апреле ускорилась до 6,5%

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Годовая инфляция в Беларуси в апреле текущего года составила 6,5%, сообщили в Национальном статистическом комитете республики.
По данным ведомства, индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле по сравнению с мартом составил 101%, с апрелем — 106,5%.
При этом базовый индекс потребительских цен, который исключает изменение цен на отдельные товары и услуги с учетом факторов административного и сезонных факторов в апреле по сравнению с мартом составил 100,8%, с декабрем 2024-го — 103%.
Месяцем ранее Белстат сообщал, что годовая инфляция в стране в марте составила 5,9%, а месячная — 0,8%.
Цены на продовольственные товары за месяц выросли на 1,4%, с начала года — на 4,2%, а в годовом выражении — на 8,3%. Непродовольственные товары за апрель стали дороже на 0,7%, а с начала года — на 2,2%, в годовом выражении — на 3,6%. Услуги подорожали за месяц всего на 0,5%, но с начала года — на 5,1%, а в годовом выражении — сразу на 7%.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу правительству и Нацбанку работать на тем, чтобы индекс потребительских цен не превышал 5% в конце 2025 года.