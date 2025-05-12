Годовая инфляция в Беларуси в апреле ускорилась до 6,5%

Цены на продовольственные товары за месяц выросли на 1,4%, с начала года — на 4,2%, а в годовом выражении — на 8,3%. Непродовольственные товары за апрель стали дороже на 0,7%, а с начала года — на 2,2%, в годовом выражении — на 3,6%. Услуги подорожали за месяц всего на 0,5%, но с начала года — на 5,1%, а в годовом выражении — сразу на 7%.