Отопительный сезон в Перми завершится 13 мая

Как сообщили в департаменте ЖКХ администрации Перми, в этом году принято решение завершить отопительный сезон 2024/2025 года 13 мая. Управляющие компании и руководители ТСЖ обязаны проинформировать жильцов об окончании подачи отопления. При этом всем поставщикам тепла рекомендовано обеспечить возможность подачи тепла в учреждения социальной сферы в случае понижения среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов.