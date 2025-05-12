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В Казани рассмотрят два варианта платной дороги-дублера Оренбургского тракта

Первый предполагает строительство проезжей части прямо через лес и реку Подувалье.

Источник: Комсомольская правда

В Казани рассмотрят два варианта платной дороги-дублера Оренбургского тракта. Об этом сообщили в Институте пространственного планирования Татарстана.

Первый вариант предполагает строительство проезжей части прямо через лес и реку Подувалье. Однако это противоречит генплану города по сохранению природы. Второй вариант — вдоль железной дороги, которая ведет в аэропорт.

Главный архитектор столицы Татарстана Ильсияр Тухватуллина придерживается второго варианта, так как он не несет вреда природе и не создает неудобств жителям. Однако специалисты из Института пространственного планирования считают преимуществом первого варианта тот факт, что он не затронет жилые районы. Казанские градостроители планируют сделать акцент не на скоростных дорогах, а на общественном транспорте и остановках, сообщает «Бизнес Онлайн».