В Казани рассмотрят два варианта платной дороги-дублера Оренбургского тракта

Главный архитектор столицы Татарстана Ильсияр Тухватуллина придерживается второго варианта, так как он не несет вреда природе и не создает неудобств жителям. Однако специалисты из Института пространственного планирования считают преимуществом первого варианта тот факт, что он не затронет жилые районы. Казанские градостроители планируют сделать акцент не на скоростных дорогах, а на общественном транспорте и остановках, сообщает «Бизнес Онлайн».