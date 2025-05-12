Экономист Разуваев назвал причину роста цен на бензин в Татарстане

Ранее сообщалось, что рост цен на АИ-98 в Татарстане за год почти в два раза обогнал инфляцию. Так, с марта 2024-го по март 2025 года бензин премиум-марки вырос в цене на 21,4%, а годовая инфляция по итогам марта текущего года достигла 11,1% в Татарстане.