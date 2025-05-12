Экономист Разуваев назвал причину роста цен на бензин в Татарстане

Об этом «Татар-информу» сообщил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Ранее сообщалось, что рост цен на АИ-98 в Татарстане за год почти в два раза обогнал инфляцию. Так, с марта 2024-го по март 2025 года бензин премиум-марки вырос в цене на 21,4%, а годовая инфляция по итогам марта текущего года достигла 11,1% в Татарстане.
«Это связано с тем, что экономика Татарстана растет более быстрыми темпами, чем в среднем по России, соответственно она больше ест, объем потребления большой и растет цена. Это не так плохо, это синдром того, что Татарстан является регионом опережающего развития», — объяснил Разуваев.
Причем 92-й и 95-й бензин подорожали не так сильно (ниже уровня инфляции) из-за того, что эти марки считаются самыми популярными, уточнил эксперт.
«Человек больше зарплату получил, стал больше есть. Это совокупный спрос. Соответственно, это очень хороший знак», — отметил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков.
При этом Разуваев считает, что до конца 2025 года цены на бензин вырастут несущественно.
«Я думаю, что существенного роста до конца года ожидать не стоит, потому что у нас все-таки торможение экономики идет», — считает экономист.