Губернатор Травников сорвал 11-летнюю традицию: почему транспортный форум в Новосибирске перенесли

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о переносе XII Сибирского транспортного форума с 2025 на 2026 год, прервав 11-летнюю традицию ежегодного проведения этого мероприятия в регионе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы региона, аналогичная участь постигла и туристический форум сибирского гостеприимства «Дикоросы», который вместо весны 2025 года пройдет только осенью, при этом причины таких решений официально не разглашаются.
«Транспортный форум в этом году не состоится, он переносится на следующий год. Туристический форум “Дикоросы” переносится на осень», — заявил Травников, не уточняя деталей переноса.
Международный научный Сибирский транспортный форум (TransSiberia), планировавшийся на