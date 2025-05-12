Губернатор Травников сорвал 11-летнюю традицию: почему транспортный форум в Новосибирске перенесли

Международный научный Сибирский транспортный форум (TransSiberia), планировавшийся на 27—30 мая 2025 года, традиционно собирал экспертов по 10 ключевым направлениям транспортной отрасли, включая железнодорожные, воздушные и водные перевозки, логистику и цифровизацию. Параллельно перенесенный на осень форум «Дикоросы», проводившийся в апреле 2024 года, объединяет представителей туриндустрии, ресторанного бизнеса и локальных производителей. Отсутствие официальных пояснений о причинах переноса двух значимых для региона мероприятий вызывает вопросы у отраслевого сообщества, особенно учитывая их важную роль в развитии транспортной инфраструктуры и туристического потенциала Сибири.