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Губернатор Травников сорвал 11-летнюю традицию: почему транспортный форум в Новосибирске перенесли

Важное событие в регионе, которое должно было состояться в этом году, теперь пройдет в 2026 году. Это касается и туристического форума «Дикоросы».

Источник: правительство Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о переносе XII Сибирского транспортного форума с 2025 на 2026 год, прервав 11-летнюю традицию ежегодного проведения этого мероприятия в регионе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы региона, аналогичная участь постигла и туристический форум сибирского гостеприимства «Дикоросы», который вместо весны 2025 года пройдет только осенью, при этом причины таких решений официально не разглашаются.

«Транспортный форум в этом году не состоится, он переносится на следующий год. Туристический форум “Дикоросы” переносится на осень», — заявил Травников, не уточняя деталей переноса.

Международный научный Сибирский транспортный форум (TransSiberia), планировавшийся на 27—30 мая 2025 года, традиционно собирал экспертов по 10 ключевым направлениям транспортной отрасли, включая железнодорожные, воздушные и водные перевозки, логистику и цифровизацию. Параллельно перенесенный на осень форум «Дикоросы», проводившийся в апреле 2024 года, объединяет представителей туриндустрии, ресторанного бизнеса и локальных производителей. Отсутствие официальных пояснений о причинах переноса двух значимых для региона мероприятий вызывает вопросы у отраслевого сообщества, особенно учитывая их важную роль в развитии транспортной инфраструктуры и туристического потенциала Сибири.