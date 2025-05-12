Пермская судоверфь спустила на воду самоходную очистительную станцию

Речная очистительная станция предназначена для приема с судов сточно-фекальных вод и подсланевых вод, загрязненных нефтепродуктами, с температурой вспышки не ниже 60 градусов, а также сухого мусора. Грузоподъемность 43-метровой самоходки составляет 137,25 тонны.