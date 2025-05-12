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Пермская судоверфь спустила на воду самоходную очистительную станцию

Судно предназначено для приема загрязненной воды и сухого мусора.

Источник: Пермская судоверфь

Корабелы Пермской судоверфи завершили межнавигационный ремонт самоходной очистительной станции ОС-4 проекта 354А/294. Судно 12 мая спустили на воду.

Речная очистительная станция предназначена для приема с судов сточно-фекальных вод и подсланевых вод, загрязненных нефтепродуктами, с температурой вспышки не ниже 60 градусов, а также сухого мусора. Грузоподъемность 43-метровой самоходки составляет 137,25 тонны.

Спуск и поднятие судов Пермская судоверфь проводит с помощью слипа — подъемно-спусковое сооружение служит для судов длиной до 127 метров грузоподъемностью на спуск до 2860 тонн для судов. Слип оборудован 13 дорожками с тележками.

На прошлой неделе судоверфь спустила на воду самоходный паром СП-2 проекта 603. Паром подняли на слип судоверфи в конце октября прошлого года.