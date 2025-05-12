Беларусь будет производить во Вьетнаме тракторы

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Беларусь и Вьетнам организуют совместное производство тракторов, сказал министр промышленности Александр Ефимов во Дворце Независимости перед переговорами с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, передает корреспондент Sputnik.
По словам министра, одним из совместных с Вьетнамом проектов станет организация совместного производства тракторов, начиная с мощностного ряда в 50 лошадиных сил.
«В дальнейшем проект потенциально может быть расширен до любых моделей и модификаций, имеющихся в линейке нашего тракторного завода», — считает глава Минпрома Беларуси.
Ефимов отметил, что собранная во Вьетнаме техника может поставляться на рынки третьих стран. Одним из ключевых рынков для реэкспорта вьетнамских тракторов, собранных из белорусских машинокомплектов, является Индонезия.
«Именно на этот рынок из Вьетнама мы нацеливаемся в первую очередь», — обратил внимание министр.
Ранее стало известно, что Минск и Ханой работают над дорожной картой двустороннего сотрудничества, которая должна охватить все направления экономики, включая аграрный и промышленный сектор.