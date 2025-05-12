Выручка Пермской пригородной компании перевалила за 1 млрд рублей

Источник, знакомый с ситуацией в ПКК, пояснил, что рост прибыли связан с поступившей в 2024 году в АО субсидией из краевого бюджета. «Ранее мы увеличили маршрутную сеть, но субсидия за эти работы немного запоздала и попала в отчет 2024 года. За оказанные услуги она будет перечислена в РЖД», — пояснил собеседник.