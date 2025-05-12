Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

А вот ООО «Помощь» — московская фирма. Она получила долю в «КУВТ» в 2023 году. Учредители — Алексей Сулоев, Константин Хвалык и Лариса Рубцова — известны на ритуальном рынке. Например, Константин Хвалык, как писали СМИ, «посадил» мэра Астрахани Михаила Столярова. По данным следствия, градоначальник потребовал взятку за землю под строительство крематория, и во время оперативного эксперимента с участием Хвалыка его задержали, а впоследствии отдали под суд.