Историческое здание на Красном проспекте в Новосибирске обследуют после обрушения

«Мэрией города Новосибирска подготовлено обращение в адрес собственников нежилых помещений здания по адресу Красный проспект, 35 с целью проведения обследования технического состояния здания с участием органов местного самоуправления и иных заинтересованных лиц», — уточнили в ведомстве.
В администрации пояснили, что ответственными лицами являются собственники зданий или помещений в составе здания, а также управляющие компании, они несут ответственность за содержание объекта и проведение текущего и капитального ремонта здания.
Кроме того, мэр Новосибирска дал поручение о проведении совместной работы с собственниками объектов капитального строительства.