Историческое здание на Красном проспекте в Новосибирске обследуют после обрушения

НОВОСИБИРСК, 12 мая, ФедералПресс. В Новосибирске, в доме, построенном в 1934 году, рухнула часть фасада со здания на Красном проспекте, 35. Здание будут обследовать собственники жилых и нежилых помещений совместно с органами местного самоуправления. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе городской администрации.