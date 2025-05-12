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Историческое здание на Красном проспекте в Новосибирске обследуют после обрушения

НОВОСИБИРСК, 12 мая, ФедералПресс. В Новосибирске, в доме, построенном в 1934 году, рухнула часть фасада со здания на Красном проспекте, 35. Здание будут обследовать собственники жилых и нежилых помещений совместно с органами местного самоуправления. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Мэрией города Новосибирска подготовлено обращение в адрес собственников нежилых помещений здания по адресу Красный проспект, 35 с целью проведения обследования технического состояния здания с участием органов местного самоуправления и иных заинтересованных лиц», — уточнили в ведомстве.

В администрации пояснили, что ответственными лицами являются собственники зданий или помещений в составе здания, а также управляющие компании, они несут ответственность за содержание объекта и проведение текущего и капитального ремонта здания.

Кроме того, мэр Новосибирска дал поручение о проведении совместной работы с собственниками объектов капитального строительства.