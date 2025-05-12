На родине тренера Морозова в Ленобласти построят новый стадион за 62 млн рублей

Работы на объекте будут выполнены по программе «Комплексное развитие сельских территорий». В проекте — футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, трибуны и спортивные сооружения. Завершить работы планируют в ноябре 2025 года, контракт с подрядчиком уже заключен, уточнили в правительстве Ленобласти.