Индия возобновила работу аэропортов на границе с Пакистаном

Согласно данным Hindustan Times, всего будут открыты 32 аэропорта. По информации источника, часть из них уже начали принимать и отправлять рейсы. Ранее индийские власти сообщали о закрытии до 15 мая нескольких десятков аэропортов, пишет «Интерфакс».