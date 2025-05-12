Индия возобновила работу аэропортов на границе с Пакистаном

Власти открыли воздушные гавани в Сринагаре, Джамму, Чандигархе и других городах, сообщает издание со ссылкой на распоряжение Управления аэропортов Индии.
Согласно данным Hindustan Times, всего будут открыты 32 аэропорта. По информации источника, часть из них уже начали принимать и отправлять рейсы. Ранее индийские власти сообщали о закрытии до 15 мая нескольких десятков аэропортов, пишет «Интерфакс».
Напряженность между Индией и Пакистаном возросла после теракта 22 апреля, когда на севере Индии боевики атаковали туристов, убив 26 человек. Индия обвинила Пакистан в организации теракта.
10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Пакистан и Индия готовы заключить перемирие. Позже эту информацию подтвердил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.