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Индия возобновила работу аэропортов на границе с Пакистаном

Индийские власти решили возобновить работу приграничных аэропортов с Пакистаном, которые были закрыты на фоне ухудшения отношений между странами. Об этом пишет газета Hindustan Times в понедельник.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Власти открыли воздушные гавани в Сринагаре, Джамму, Чандигархе и других городах, сообщает издание со ссылкой на распоряжение Управления аэропортов Индии.

Согласно данным Hindustan Times, всего будут открыты 32 аэропорта. По информации источника, часть из них уже начали принимать и отправлять рейсы. Ранее индийские власти сообщали о закрытии до 15 мая нескольких десятков аэропортов, пишет «Интерфакс».

Напряженность между Индией и Пакистаном возросла после теракта 22 апреля, когда на севере Индии боевики атаковали туристов, убив 26 человек. Индия обвинила Пакистан в организации теракта.

10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Пакистан и Индия готовы заключить перемирие. Позже эту информацию подтвердил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.