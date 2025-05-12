2,5 миллиарда на ямы: какие дороги в Новосибирске отремонтируют первыми?

Власти Новосибирска объявили о масштабной программе дорожного ремонта на лето 2025 года, в рамках которой планируется привести в порядок 43 километра магистральных дорог на общую сумму 2,5 миллиарда рублей, включая дополнительный миллиард из областного бюджета. Как сообщил первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев, в этом году приоритет будет отдан самым широким магистралям городской агломерации: «Если сравнивать с площадью ремонта прошлого года, то это сопоставимые объемы, а если по протяженности, то несколько меньше, так как в этом году приоритеты другие — мы возьмем более широкие магистрали», — пояснил чиновник, добавив, что окончательный перечень улиц будет опубликован после завершения закупочных процедур.