Узбекистан, Казахстан и Таджикистан намерены увеличить объемы грузоперевозок

Как отмечалось, в 2024 году объем грузоперевозок между Узбекистаном и Казахстаном достиг 11,5 млн тонн. Среднесуточная передача поездов через МГСП Сарыагаш за первые четыре месяца 2025 года — 26 составов. Констатировали и увеличение доли контейнерных перевозок в направлении КНР — Центральная Азия на 104% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, что эквивалентно 144 контейнерным поездам.