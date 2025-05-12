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Узбекистан, Казахстан и Таджикистан намерены увеличить объемы грузоперевозок

В Казахстане встретились делегации АО «Узбекистон темир йуллари», ТОО «КТЖ — Грузовые перевозки» и ГУП «Рохи охани Точикистон».

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Казахстане состоялась трехсторонняя рабочая встреча представителей железнодорожных администраций Узбекистана, Казахстана и Таджикистана, сообщает «Қазақстан темір жолы».

Делегации АО «Узбекистон темир йуллари», ТОО «КТЖ — Грузовые перевозки» и ГУП «Рохи охани Точикистон» обсудили увеличение объемов грузоперевозок и оптимизацию процессов на межгосударственных стыковочных пунктах (МГСП) «Оазис» в Таджикистане и «Сарыагаш» в Узбекистане.

Как отмечалось, в 2024 году объем грузоперевозок между Узбекистаном и Казахстаном достиг 11,5 млн тонн. Среднесуточная передача поездов через МГСП Сарыагаш за первые четыре месяца 2025 года — 26 составов. Констатировали и увеличение доли контейнерных перевозок в направлении КНР — Центральная Азия на 104% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, что эквивалентно 144 контейнерным поездам.

«На совещании акцентировали внимание на необходимости обеспечения своевременного приема и вывоза грузов, увеличении доли контейнерных перевозок», — говорится в сообщении.

По итогам встречи стороны подписали протокол.