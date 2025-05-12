Самара запросит деньги на трамвайную инфраструктуру и магистраль Центральную

«Реализация этих проектов носит межотраслевой характер и, по сути, невозможна без средств федерального бюджета. Это реконструкция комплекса речного вокзала, строительство Самарской областной детской клинической больницы им. Ивановой, реконструкция объектов трамвайной инфраструктуры и строительство пр. Карла Маркса (магистрали Центральной) в Самаре. Это крупные, я бы даже сказал, сверхкрупные объекты, которых ждет от нас общество», — сказал Михаил Смирнов.