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В Краснодаре снесли два незаконных здания

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Два самостроя находились в Карасунском и Прикубанском округах. Одно из помещений возвели по улице Северской в станице Старокорсунской. При этом владелец не получал необходимые согласования и разрешения. Суд обязал владельца демонтировать здание площадью 254,7 кв. метров.

«Собственник самостоятельно снес незаконное строение, тем самым исполнив решение Арбитражного суда Краснодарского края в полном объеме», — сообщили в мэрии Краснодара.

Второе здание незаконно построили на улице Российской, 282. В нем работал магазин. Мэрия Краснодара и служба судебных приставов Прикубанского округа добились сноса помещения.