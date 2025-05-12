В Краснодаре снесли два незаконных здания

Два самостроя находились в Карасунском и Прикубанском округах. Одно из помещений возвели по улице Северской в станице Старокорсунской. При этом владелец не получал необходимые согласования и разрешения. Суд обязал владельца демонтировать здание площадью 254,7 кв. метров.
«Собственник самостоятельно снес незаконное строение, тем самым исполнив решение Арбитражного суда Краснодарского края в полном объеме», — сообщили в мэрии Краснодара.
Второе здание незаконно построили на улице Российской, 282. В нем работал магазин. Мэрия Краснодара и служба судебных приставов Прикубанского округа добились сноса помещения.