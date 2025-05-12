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Air Astana возобновляет рейсы в Дели и Мумбаи

Расписание рейсов останется без изменений.

Источник: Air Astana

Авиакомпания Air Astana объявила о возобновлении регулярных рейсов по маршрутам из Алматы в Индию, передаёт BaigeNews.kz.

С 19 мая снова начнут выполняться рейсы KC 907/908 и KC 963/964 по направлению Алматы — Дели — Алматы. Маршрут и расписание рейсов остаются без изменений.

C 14 мая восстановят рейсы KC 291/292 по маршруту Алматы — Мумбаи — Алматы. Они также будут выполняться согласно прежнему расписанию.

8 мая сообщалось о том, что в связи с закрытием воздушного пространства между Индией и Пакистаном авиакомпания Air Astana внесла изменения в расписание рейсов в/из Индии.