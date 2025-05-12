В омском поселке Северный начали строить социальную деревню

Социальную деревню начали строить в поселке Северный в Омске. Сдать пять жилых корпусов планируется в 2026 году.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, двухэтажные дома для сопровождаемого проживания будут спроектированы по типу квартир, с максимально приближенными к домашним условиями. Здания спроектированы по типу пансионов для временного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья и оказанием им помощи по реабилитации и адаптации к самостоятельной жизни.
В марте был объявлен аукцион на поиск подрядчика. Сейчас застройщик уже обустраивает строительный городок и срезает грунт для заливки фундамента.
Стоимость проекта, который получил положительное заключение госэкспертизы в начале этого года, — 318 миллионов рублей.
Идея строительства социальной деревни на территории учреждения социального обслуживания «Омский дом-интернат» обсуждалась с 2021 года.