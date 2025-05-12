В омском поселке Северный начали строить социальную деревню

Как сообщает пресс-служба областного правительства, двухэтажные дома для сопровождаемого проживания будут спроектированы по типу квартир, с максимально приближенными к домашним условиями. Здания спроектированы по типу пансионов для временного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья и оказанием им помощи по реабилитации и адаптации к самостоятельной жизни.