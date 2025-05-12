В Омске на Завертяева демонтируют здание МП «Электрический транспорт»

В Омске принято решение о сносе одноэтажного нежилого здания с пристройкой, расположенного в Амурском посёлке. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте мэрии.
Речь идёт об объекте площадью 114,3 кв. м, находящемся по адресу: улица Завертяева, 4. Здание закреплено на праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием «Электрический транспорт». Согласно постановлению, поводом для сноса стали результаты технического обследования.
После демонтажа объекта Департамент имущественных отношений города должен внести изменения в ЕГРН и муниципальный реестр недвижимости.
Согласно информации сервиса «2ГИС», в настоящее время по указанному адресу работает автосервис.
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