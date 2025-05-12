На Дону реализуют шесть проектов комплексного развития территорий до 2030 года

Первый объект КРТ в Ростовской области был принят в реализацию в 2022 году ООО «Специализированный Застройщик “Ренессанс”. Строительство запланировано на Восточном шоссе в Батайске. Сейчас девелопер дорабатывает проект планировки и проект межевания территории в соответствии с результатами двух прошедших в 2025 году общественных слушаний.