На Дону реализуют шесть проектов комплексного развития территорий до 2030 года

Первый объект КРТ в Ростовской области был принят в реализацию в 2022 году ООО «Специализированный Застройщик “Ренессанс”. Строительство запланировано на Восточном шоссе в Батайске. Сейчас девелопер дорабатывает проект планировки и проект межевания территории в соответствии с результатами двух прошедших в 2025 году общественных слушаний.
Комплексное развитие территорий идет на участке площадью 11 га на пр. 40-летия Победы в Пролетарском районе Ростова, на участке 32,8 га в Октябрьском районе Ростова, на участке площадью 19 га в Новочеркасске и на участке площадью 3 га в Таганроге.
Наиболее масштабный проект комплексного развития территорий (КРТ) реализует компания «ЗС 1» ЮСИ-Дон" на месте бывшего аэропорта Ростова-на-Дону на площади 367 га. На участке уже введены в строй дошкольное учреждение и семь многоквартирных домов, продолжается строительство новых жилых и коммерческих зданий.
Программу по реализаци